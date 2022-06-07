В РФ предложили оплачивать до 50% стоимости аренды жилья IT-специалистам – СМИ

05:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
"Ростех" предложил оплачивать до 30–50% стоимости аренды жилья IT-специалистам. Об этом сообщает газета "Известия".
Отмечается, что письмо с соответствующей инициативой госкорпорация направила в Минцифры РФ. В частности, предлагается субсидировать часть стоимости аренды жилья для сотрудников IT-сферы, у которых нет собственного дома.
Такие меры, отметили в госкорпорации, позволят избежать оттока специалистов и сохранить равные условия на рынке труда.
Также в "Ростехе" предложили расширить меры поддержки для IT-специалистов, распространив их на работников всех должностей. Кроме того, авторы инициативы рекомендовали установить гарантированный государством ежемесячный доход таких специалиста по месту работы.
По информации издания, в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подтвердили получение письма. В ведомстве сообщили, что рассматривают предложения.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уже порядка 85% IT-специалистов, уехавших ранее, вернулись в страну. Председатель правительства отметил, что в кабмине оперативно реагируют на возникающие вызовы. В качестве примера он привел решение о поддержке российской IT-отрасли, которое было принято на фоне первых сообщений об отъезде специалистов.
Собянин рассказал о мерах поддержки компаний ИТ-отрасли
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: