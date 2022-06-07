В РФ предложили оплачивать до 50% стоимости аренды жилья IT-специалистам – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Ростех" предложил оплачивать до 30–50% стоимости аренды жилья IT-специалистам. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что письмо с соответствующей инициативой госкорпорация направила в Минцифры РФ. В частности, предлагается субсидировать часть стоимости аренды жилья для сотрудников IT-сферы, у которых нет собственного дома.

Такие меры, отметили в госкорпорации, позволят избежать оттока специалистов и сохранить равные условия на рынке труда.

Также в "Ростехе" предложили расширить меры поддержки для IT-специалистов, распространив их на работников всех должностей. Кроме того, авторы инициативы рекомендовали установить гарантированный государством ежемесячный доход таких специалиста по месту работы.

По информации издания, в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подтвердили получение письма. В ведомстве сообщили, что рассматривают предложения.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уже порядка 85% IT-специалистов, уехавших ранее, вернулись в страну. Председатель правительства отметил, что в кабмине оперативно реагируют на возникающие вызовы. В качестве примера он привел решение о поддержке российской IT-отрасли, которое было принято на фоне первых сообщений об отъезде специалистов.

