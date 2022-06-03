Мишустин поручил подготовить предложения по замещению зарубежных IT-продуктов

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительственной комиссии по цифровому развитию подготовить предложения по замещению зарубежных цифровых решений на российские программные продукты. Сделать это они должны до 1 августа, сообщает ТАСС.

Также премьер поручил проработать меры поддержки отечественных IT-компаний.

"Нужно выбирать лучшее из того, что есть, и, соответственно, представить перечень, который мы одобрим, но с голосованием наших ключевых заказчиков", – сказал Мишустин, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.

Он выразил мнение, что Минпромторг и Минцифры должны заняться организацией специализированных выставок и тематических конференций, которые объединили бы промышленных заказчиков и разработчиков отечественных инновационных решений.

Премьер-министр отметил важность совместной слаженной работы заказчиков, разработчиков и государства. По его словам, надо договориться и показать конкретный результат.

Ранее Мишустин заявил, что уже порядка 85% IT-специалистов, уехавших ранее, вернулись в страну. Председатель правительства отметил, что в кабмине оперативно реагируют на возникающие вызовы. В качестве примера он привел решение о поддержке российской IT-отрасли, которое было принято на фоне первых сообщений об отъезде специалистов.

Мишустин объяснил, что на очереди долгосрочные решения на основании контуров будущей экономики с учетом инфляции, платежного баланса и ситуации на валютном рынке. Премьер-министр подчеркнул, что планируется не только реагировать на внешние факторы, но и предпринимать действия на перспективу.

