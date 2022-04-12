IT-специалисты назвали зарплатные ожидания на старте карьеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру" провели опрос на тему зарплатных ожиданий в IT-сфере. Об этом сообщает RT.

В ходе исследования рассматривалось, на какой оклад рассчитывают специалисты в начале карьеры. По 30% респондентов заявили, что хотели бы получать от 70 и от 100 тысяч рублей. Еще 29% опрошенных заявили, что считают нижней планкой 50 тысяч рублей.

Треть участников исследования (33%) сообщили, что ради высокой зарплаты переучиваются на IT-специальности. Еще одним популярным стимулом респонденты назвали возможность удаленной работы – так ответили 20%.

Замыкает тройку мотивация быть востребованным специалистом. Это оказалось важным для 19% участников исследования. При этом возможности для карьерного роста выделили всего 1% опрошенных.

В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 21,5 миллиарда рублей на поддержку IT-отрасли. В частности, будут увеличены гранты для компаний данной сферы.