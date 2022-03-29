Претендовать на отсрочку от армии в РФ смогут сотрудники IT до 27 лет со стажем работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов отечественных компаний, работающих в области информационных технологий (IT), сообщает ТАСС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В частности, претендовать на отсрочку могут молодые люди до 27 лет, которые имеют высшее образование и стаж работы в IT-компаниях не меньше одного года.
Также действие правил распространяется на специалистов со стажем менее одного года, но в том случае, если они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность.
Ранее президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская рассказала, что в период с конца февраля по начало марта произошел массовый отток IT-специалистов из России.
По мнению Касперской, многие из них скоро вернутся в страну, однако им нужна поддержка. Речь не только о материальной стороне вопроса: например, не помешают различные PR-мероприятия, на которых специалистов успокоят, разъяснят им текущую ситуацию.
Сотрудники сферы IT стали покидать страну после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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