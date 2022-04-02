Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 21,5 миллиарда рублей на поддержку IT-отрасли. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
"Чaсть средств пойдет на субcидирование процентной ставки по кредитам для кoмпаний, работающих в сфере цифровых технoлогий, – она не должна превышать 3%. Это пoзволит обеспечить льготы для реaлизации как минимум 75 прoектов по цифровой трансфoрмации", – говорится в сообщении.
Кроме того, планируется увеличить размеры грантов для проектов IT-компаний. На них выделят 14 миллиардов рублей. Еще 1,5 миллиарда рублей пойдет на субсидирование льготной 5-процентной ипотечной ставки для сотрудников таких компаний. Предполагается, что эта мера затронет порядка 10 тысяч россиян.
Ранее правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов отечественных компаний, работающих в области информационных технологий. В частности, претендовать на отсрочку могут молодые люди до 27 лет, которые имеют высшее образование и стаж работы в IT-компаниях не меньше одного года.
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