Собянин рассказал о мерах поддержки компаний ИТ-отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сергей Собянин провел встречу с руководителями крупнейших ИТ-компаний, в рамках которой обсудил меры помощи отрасли на фоне санкционного давления.

"Мы в городе приняли решение не сокращать объемы государственного заказа ИТ-отрасли. В этом году разместим порядка 25 миллиардов рублей госзаказа только на программное обеспечение. Кроме того, в три раза увеличим объемы поддержки этой отрасли по тем программам, которые у нас есть, включая льготное кредитование, гранты и так далее", – заявил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что планируется в полной мере продолжить программы развития информационных технологий в области здравоохранения, образования, транспорта, государственных услуг. Эти процессы рассматриваются как импульсы для развития всех секторов информационных технологий. По словам Собянина, впоследствии их можно было бы распространить на другие регионы.

Для развития ИТ-отрасли, по мнению мэра, актуальны среднесрочные программы и оперативные меры поддержки в ближайшие дни и месяцы. На фоне ограничений поставок и цифровых санкций для российских компаний открываются новые возможности, а приоритеты смещаются в область отечественных разработок.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, посетивший встречу с представителями ИТ-отрасли, заявил, что в будущем планируется расширить ранее принятые для данного сектора льготы. Ими смогут воспользоваться и компании, производящие программные комплексы.

Дополнительно глава Минцифры предложил в два раза снизить арендную плату за размещение оборудования на объектах государственной и муниципальной собственности. В два раза предлагается уменьшить налог на имущество и земельный налог для телекоммуникационных компаний – такая мера могла бы действовать три года.

Генеральный директор "ВКонтакте" Владимир Кириенко заявил о необходимости создавать новые сервисы взамен ушедших с рынка. В данной области он указал на активное взаимодействие с правительством Москвы. Также Кириенко предложил субсидировать обучение жителей Москвы цифровым профессиям.

В пресс-службе мэра Москвы напомнили, что власти столицы увеличили объем программ льготного кредитования бизнеса (в том числе компаний ИТ-отрасли) на 5 миллиардов рублей. Более чем в три раза увеличено субсидирование затрат по приобретению оборудования.

Также на федеральном и городском уровнях приняты меры прямой поддержки ИТ-отрасли. В частности, до 0% снижена ставка по налогу на прибыль для аккредитованных ИТ-компаний и реализуются гранты в размере от 3 до 300 миллионов рублей.

Участникам Московского инновационного кластера предлагают субсидии на приобретение оборудования. При покупке такового за счет собственных средств или лизинге из бюджета города компенсируют до 50% для отечественного оборудования (ранее до 35%) и до 35% для иностранного оборудования (ранее до 25%).

Отдельной мерой указываются льготные кредиты для малого и среднего бизнеса по федеральным и городским программам, в том числе по ставке до 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер кредита составляет 50 миллионов рублей.

Также ИТ-компании могут претендовать на гранты на проведение тестирований технологической продукции на объектах городской инфраструктуры. Размер данных выплат устанавливается на максимальном уровне 2 миллиона рублей. В такую сумму оценивается каждое тестирование.

Всего в столице на данный момент зарегистрированы 47 тысяч российских ИКТ-компаний, а их совокупный оборот по итогам 2021 года составил 3 триллиона рублей. Трудоустроены в этой области 600 тысяч высококвалифицированных ИКТ-специалистов.

В декабре 2021 года сообщалось, что Москва стала лидером по числу поданных заявок на конкурс премии "Цифровые вершины". На соискание наград столица направила 160 проектов. Наиболее популярная в Москве номинация – "Лучшее ИТ-решение в области здравоохранения".

