Государственный электронный документооборот планируют запустить в России в 2022 году

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В 2022 году в России планируют запустить в пилотном режиме систему государственного электронного документооборота (ГосДЭО), заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом со ссылкой на его пресс-службу сообщает ТАСС.
По словам Чернышенко, в полную мощь система государственного электронного документооборота заработает до конца 2024 года.
Он добавил, что ГосДЭО станет принципиально новой системой, которая объединит все способы юридически значимого электронного взаимодействия между государственными органами. Вице-премьер РФ отметил, что доступ к информационному взаимодействию будут иметь представители бизнеса и граждане.
"ГосЭДО упростит процесс взаимодействия ведомств, повысит скорость и качество оказания государственных и муниципальных услуг для граждан и бизнеса", – говорится в сообщении.
Уточняется, что частью единого информационного пространства станет действующая система ГИС ТОР СЭД, к которой подключились более 1,4 тысячи бюджетных учреждений.
Ранее сообщалось, что электронная площадка "Мои самозанятые" запустила сервис электронного документооборота в Telegram. Юридически значимые документы можно безопасно подписывать через чат-бот.
Разработчики планируют, что в будущем такая возможность будет предоставлена не только компаниям и самозанятым, но и частным лицам без налогового статуса.
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