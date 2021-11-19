Совфед одобрил закон об электронном документообороте в сфере труда

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Совет Федерации одобрил закон об электронном документообороте в сфере трудовых отношений. Изменения будут внесены в Трудовой кодекс РФ.
Согласно закону, создание, подписание, использование и хранение документов будет осуществляться в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. При этом решение об электронном документообороте принимает работодатель, а переход на него возможен с письменного согласия работника.
Закон также устанавливает, что расходы на получение работником электронной подписи несет работодатель. При этом несогласие сотрудника о переходе на электронный формат не должно являться основанием для увольнения или отказа в приеме на работу.
Подписание документов в электронном виде будет осуществляться через платформу "Работа в России", включая взаимодействие через портал госуслуг или информационную систему работодателя.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно.
Авторы инициативы считают, что с принятием документа соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор.
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