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Общество

03:11

Названы регионы РФ, в которых начнут выдавать электронные паспорта в 2023 году

общество регионы

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Правительство России выбрало в качестве трех пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта Москву, Татарстан и Подмосковье. Об этом в понедельник, 27 декабря, в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что системный проект цифрового паспорта уже готов, проведены технические испытания базовых электронных компонентов – микросхемы и бланка.

"И выдавать начнем с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов", – сказал он.

Чернышенко подчеркнул, что использовать такой паспорт можно будет в любой точке России. Он также напомнил, что документ является аналогом электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию в память сим-карты можно будет занести данные ИНН, СНИЛС и номер водительского удостоверения.

Вице-премьер указал, что карта содержит несколько степеней защиты от подделок, на нее будут нанесены фотография и персональные данные.

Как отмечал ранее депутат Госдумы Сергей Боярский, электронные документы, содержащие всю информацию о гражданине, упростят получение различных услуг. Использовать электронный документ также будет возможно при покупке алкоголя и любой продукции, требующей предоставления документов.

По мнению парламентария, избежать перехода к электронному документообороту в современном мире невозможно. Однако, подчеркнул он, цифровые паспорта обязательными не станут, что позволит гражданам при желании пользоваться бумажными версиями.

Электронные паспорта в России будут выдавать в январе 2023 года

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