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Общество

08:13

В России предложили объединить основные документы гражданина в единый

общество

Фото: depositphotos/sgorin

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил объединить все основные документа гражданина РФ в единый. Об этом сообщает RT.

В обращении на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина Петров отметил, что имеет в виду общегражданский и заграничный паспорта, а также СНИЛС и ИНН.

По словам представителя ОП Ленобласти, формат и внешний вид гражданских документов меняется, в том числе с уклоном в применение цифровых носителей.

"Все больше стран и государств приходят к практике облачного хранения данных о гражданах, а также введения единых носителей персональных документов", – добавил Петров.

Он подчеркнул, что единый документ для россиян будет более удобным, а также позволит в будущем модернизировать государственный документооборот и схемы учета в РФ.

В октябре 2021 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в трех регионах России до конца 2022 года начнут выдавать первые электронные паспорта. Документ будут выдавать в мобильном приложении и в формате смарт-карты.

В МВД рассказали, когда начнут выдавать электронные паспорта

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