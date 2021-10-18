Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:00

Электронные паспорта запустят в трех регионах РФ до конца 2022 года

общество технологии

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/POOL

Первые электронные паспорта начнут выдавать до конца 2022 года в трех регионах России, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Соответствующий проект указа президента подготовлен и дорабатывается.

"Паспорт у нас будет представлен в двух видах – это, собственно, смарт-карта, которая должна заменить традиционный для всех бумажный паспорт, на чип этой смарт-карты будут записаны необходимые сведения. Второе – будет приложение в мобильном устройстве, которое позволит в отдельных случаях не показывать смарт-карту, а показывать QR-код, который будет подтверждать право лица на совершение определенных действий", – цитирует главу Минцифры "Интерфакс".

К примеру, предъявить только QR-код можно будет при покупке алкоголя.

Ранее стало известно, что МВД совместно с Минцифры прорабатывают требования к порядку выдачи и оформлению электронных паспортов. Сейчас обсуждаются требования к инфраструктуре выдачи и применения электронных паспортов, а также оборудованию, необходимому для его оформления.

Паспорта с электронным носителем планируют выдавать всем россиянам с 14 лет.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что замена бумажного паспорта на электронный будет носить добровольный характер.

В МВД приступили к разработке порядка выдачи и оформления электронных паспортов

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать