Электронные паспорта запустят в трех регионах РФ до конца 2022 года

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Первые электронные паспорта начнут выдавать до конца 2022 года в трех регионах России, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Соответствующий проект указа президента подготовлен и дорабатывается.

"Паспорт у нас будет представлен в двух видах – это, собственно, смарт-карта, которая должна заменить традиционный для всех бумажный паспорт, на чип этой смарт-карты будут записаны необходимые сведения. Второе – будет приложение в мобильном устройстве, которое позволит в отдельных случаях не показывать смарт-карту, а показывать QR-код, который будет подтверждать право лица на совершение определенных действий", – цитирует главу Минцифры "Интерфакс".

К примеру, предъявить только QR-код можно будет при покупке алкоголя.

Ранее стало известно, что МВД совместно с Минцифры прорабатывают требования к порядку выдачи и оформлению электронных паспортов. Сейчас обсуждаются требования к инфраструктуре выдачи и применения электронных паспортов, а также оборудованию, необходимому для его оформления.

Паспорта с электронным носителем планируют выдавать всем россиянам с 14 лет.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что замена бумажного паспорта на электронный будет носить добровольный характер.

