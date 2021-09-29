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Москва 24

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Общество

05:29

В МВД приступили к разработке порядка выдачи и оформления электронных паспортов

общество

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

МВД и Минцифры прорабатывают детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел РФ сообщает ТАСС.

В настоящее время обсуждаются требования к инфраструктуре выдачи, а также оборудованию, которое необходимо для оформления документа.

"Нормативные правовые акты, порядок выдачи паспортов с электронным носителем проходят процедуру межведомственного согласования", – говорится в сообщении.

Пилотным регионом по выдаче электронных паспортов может стать Москва, все остальные субъекты России – по мере технической готовности.

Паспорта с электронным носителем планируют выдавать всем россиянам, начиная с 14 лет.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что замена бумажного паспорта на электронный будет носить добровольный характер.

В МВД приступили к разработке порядка выдачи и оформления электронных паспортов

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