Электронная прописка появится в паспортах несовершеннолетних в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

В МВД РФ планируют отказаться от обязательного проставления штампов о регистрации по месту жительства в паспорте, сообщает "Интерфакс". Об этом заявила начальник ГУ по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

В первую очередь нововведение коснется несовершеннолетних: их прописку переведут в электронный формат уже в 2022 году.

"Дальнейшая цифровая трансформация социально-значимых госуслуг позволит отказаться от этих штампов в пользу перепроверки соответствующих сведений в федеральных реестрах", – сказала Казакова.

В настоящий момент отметка о прописке остается обязательной для проставления в паспорте гражданина России. Также в документе по-прежнему отмечается информация о воинской обязанности.

В июле правительство РФ внесло изменения в правила об отметках в паспорте. Они позволяют не вносить в документ сведения о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет и ранее выданных паспортах, в том числе заграничных. Президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов прокомментировал новшества, объяснив, что отсутствие отметок о браке и детях в паспортах граждан России ни на что не повлияет: все необходимые сведения внесены в электронные базы данных.