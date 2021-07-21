Эксперт объяснил, почему штампы в паспорте сделали необязательными

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Отсутствие в российских паспортах отметок о браке и детях ни на что не повлияет, поскольку все сведения о гражданах уже внесены в электронные базы данных, заявил президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это никак ни на что не повлияет. Начать с того, что значительная часть людей брак вообще не регистрирует. А, во-вторых, все данные сегодня есть в электронной форме. Поэтому сама отметка сегодня – не более чем фигура речи, когда говорят "хочу штамп в паспорте". И это желание по-прежнему можно удовлетворить", – сказал он.

По словам Жданова, это наглядно демонстрирует зарубежный опыт – в большинстве стран подобные сведения не указываются на бумажных носителях, в том числе в паспортах. Сам паспорт при этом является документом, необходимым в гражданско-правовых отношениях.

"Если эти сведения исключить из паспортов на бумажных носителях, то они должны быть в электронных базах данных, к которым должен быть доступ регистраторов, нотариусов, и должна быть возможность получения информации по требованию с согласия гражданина, которого проверяет контрагент", – объяснил эксперт.

Как сообщалось ранее, правительство РФ внесло изменения в правила об отметках в российском паспорте, соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

По новым правилам, в паспорт будет необязательно вносить сведения о браке, детях до 14 лет, ИНН, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, а также группе крови и резус-факторе. Теперь эти отметки будут ставиться в паспорт по желанию гражданина. Обязательным останется внесение информации о регистрации по месту жительства и воинской обязанности.