В Совфеде поддержали продление срока действия подлежащих замене паспортов

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Продление срока действия паспортов до 90 дней при достижении гражданином 20 или 45 лет будет удобным для людей. Такое мнение в беседе с RT выразил первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
"Мне кажется, это удобно для людей. Не надо сразу лихорадочно бежать записываться на прием, фотографироваться, собирать документы и справки", – сказал он.
Рязанский добавил, что в случае получения паспорта в 14 лет правила не меняются.
"В течение двух недель после дня рождения, если я не ошибаюсь, надо прибыть с личным заявлением и родителями. Так что для подростков остаются более строгие правила", – подчеркнул представитель Совфеда.
Ранее стало известно, что с 1 июля 2022 года российский паспорт будет оформляться за пять дней вместо десяти.
Кроме того, правительство продлило срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, до 90 дней.
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