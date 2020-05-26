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Общество

26 мая, 16:48

Стоит ли бояться замены паспорта мобильным приложением

общество

В этом году в Москве могут начать эксперимент по замене общегражданских паспортов приложением для смартфона с QR-кодом и электронной подписью. О плюсах и минусах цифрового документа – в колонке обозревателя Николая Гринько.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эта инициатива появилась не внезапно. Уже несколько лет госструктуры обсуждали введение в России электронных паспортов, но тогда предлагалось заменить бумажные документы на пластиковые карточки с фотографией, именем и фамилией владельца, идентификационным номером, а также электронным чипом, на котором записывается вся остальная информация.

Идея обсуждалась специалистами, которые прорабатывали технические и юридические детали, но тут в мире внезапно разразилась эпидемия коронавирусной инфекции. Среди прочих мер было опробовано введение электронных пропусков и специальных мобильных приложений, и оказалось, что система неплохо работает. Не без сбоев, конечно, но в целом достаточно стабильно и надежно. И нет ничего удивительного в том, что появилась мысль о переносе в смартфоны и паспортов.

Технически все должно выглядеть достаточно просто: гражданин, желающий получить "телефонную" версию паспорта, обращается в многофункциональный центр, где сдает биометрические данные, включая видеозапись лица и аудиозапись голоса.

После проведения всех необходимых проверок ему открывается доступ к приложению, в котором содержится QR-код – точно такой же, как на действующих сегодня пропусках.

Теперь этот код можно предъявлять, например, на почте, при продаже или покупке автомобиля, в авиа- и железнодорожных кассах, подаче налоговой декларации и так далее. Обычные – бумажные – паспорта никто отменять не собирается, электронная версия будет всего лишь дублировать их.

Пока весь проект находится на стадии обсуждения. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что окончательного решения о сроках реализации проекта пока нет. Однако он отдельно отметил, что владелец мобильной версии паспорта сможет самостоятельно выбирать, какие данные предоставлять той или иной организации. Например, в магазине при покупке алкогольной продукции можно будет показать в приложении только фотографию и дату рождения без всей остальной информации.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Понятно, что у возможных пользователей возникло множество вопросов. И прежде всего – к безопасности такого метода идентификации.

Телефон можно похитить, взломать, в конце концов просто потерять. Где гарантия, что данными не воспользуются злоумышленники?

Но не стоит забывать, что все эти опасения точно так же относятся и к привычному – бумажному – паспорту. Разве что взломать его нельзя: он и так уже "взломан", то есть данные в нем никак не зашифрованы и доступны любому, кто умеет читать.

И, между прочим, похищенный телефон можно удаленно заблокировать и даже полностью стереть все имеющиеся на нем данные.

Кстати, есть интересная статистика. На одном из российских интернет-сайтов недавно было проведено голосование, в котором пользователям было задано два вопроса: "Нравится ли вам идея электронного паспорта?" и "Опасаетесь ли вы, что ваши данные будут находиться в большей опасности?". Так вот, около 70% проголосовавших опасаются за безопасность данных, но при этом такое же число опрошенных (те же 70%) поддерживают идею введения электронных паспортов.

Судя по всему, однозначного мнения в обществе пока нет. И сформировать его поможет лишь тестовый запуск технологии.

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Гринько Николай

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