Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:13

Пилот по использованию приложения вместо паспорта в Москве может начаться 1 июля

общество технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минкомсвязь РФ предлагает провести в Москве эксперимент, согласно которому часть государственных и муниципальных услуг можно будет получить со специальным мобильным приложением вместо паспорта. Об этом сообщает ТАСС.

Тест подобной системы рассматривается на период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. Пока данная инициатива подготовлена на уровне проекта, опубликованного на портале правовых нормативных актов.

Как следует из документа, приложение "Мобильный идентификатор" рассматривается как полная замена паспорта для определенных услуг. С его помощью можно будет легитимно установить личность гражданина.

Эксперимент предусматривает разработку полного цикла – от создания до активации и последующего применения.

В конце апреля сообщалось, что в России могут заменить электронную подпись. В качестве подтверждающего средства предлагают использовать отпечаток пальца. Подобную функцию рассматривают в силу удобства и распространенности.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать