Пилот по использованию приложения вместо паспорта в Москве может начаться 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минкомсвязь РФ предлагает провести в Москве эксперимент, согласно которому часть государственных и муниципальных услуг можно будет получить со специальным мобильным приложением вместо паспорта. Об этом сообщает ТАСС.

Тест подобной системы рассматривается на период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. Пока данная инициатива подготовлена на уровне проекта, опубликованного на портале правовых нормативных актов.

Как следует из документа, приложение "Мобильный идентификатор" рассматривается как полная замена паспорта для определенных услуг. С его помощью можно будет легитимно установить личность гражданина.

Эксперимент предусматривает разработку полного цикла – от создания до активации и последующего применения.

В конце апреля сообщалось, что в России могут заменить электронную подпись. В качестве подтверждающего средства предлагают использовать отпечаток пальца. Подобную функцию рассматривают в силу удобства и распространенности.

