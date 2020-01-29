В ГД внесен законопроект о покупке сим-карт с помощью биометрии

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Россияне смогут купить сим-карту любого мобильного оператора через интернет с помощью персональных биометрических данных, говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму, сообщает ТАСС.

"Законопроектом предлагается ввести дополнительный способ заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи посредством сети Интернет с применением информационных технологий, предназначенных для обработки биометрических персональных данных и получения сведений, необходимых для заключения таких договоров. Особенности процедуры будут предусмотрены правилами оказания услуг телефонной связи", – указано в аннотации к законопроекту.

Автором данной инициативы стала заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Людмила Бокова.

Она уточнила, что для заключения договора об оказании услуг связи в новом формате абоненту придется установить на свой телефон специальное программное обеспечение, с помощью которого будет проведено распознавание страниц паспорта человека, а также сделана его фотография.

"Полученные сведения будут в режиме реального времени направляться оператору связи. Сим-карта при этом будет заблокирована до внесения сведений об абоненте, полученных через программное обеспечение, в базы данных оператора связи", – пояснила Бокова.

В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что при дистанционном заключении договора, а также с учетом ограничений информационных систем органов власти, будут применяться и дополнительные методы проверки данных об абонентах. Например, сведения о плательщике, полученные от банков и иных кредитных организаций.

Кроме того, она добавила, что такое предложение позволит гражданам заключать договоры на использование услуг связи в любой точке мира, а способ идентификации может быть использован и для других значимых действий.

На данный момент заключить договор об оказании услуг связи можно только в письменной форме в офисе мобильного оператора или через интернет с помощью электронной подписи.

Ранее стало известно, что российские операторы сотовой связи создадут систему удаленной идентификации абонентов. Она предполагает наличие встроенного в смартфон модуля, который позволит подключаться к разным операторам и тарифам без замены сим-карты. Новый способ позволит ускорить внедрение в России виртуальных "симок".