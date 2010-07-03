Сотовые операторы будут распознавать абонентов по лицу и голосу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Ростелеком" приступил к разработке системы удаленной идентификации по лицу и голосу для владельцев виртуальных SIM-карт (eSIM), сообщает газета "Известия".



Для регистрации абоненту нужно будет сфотографироваться и произнести несколько слов в микрофон. При этом приходить с паспортом в офис сотового оператора за SIM-картой не нужно.

Директор проектного офиса виртуального оператора (MVNO) "Ростелекома" Алексей Чернецов рассказал изданию, что решение для идентификации пользователей eSIM может быть основано на Единой биометрической системе, которую сначала создали для удаленной идентификации и дистанционного обслуживания клиентов банков.

Предполагается, что такая система ускорит внедрение виртуальных SIM-карт. При этом Минкомсвязи отмечает необходимость корректировки нормативной базы, которая касается eSIM.

eSIM является встроенным модулем в мобильное устройство. Он позволяет менять тариф, а также сотовую компанию без приобретения и замены физической SIM-карты.

По словам экспертов, с внедрением 5G eSIM станет необходимостью – без нее нельзя будет подключить различные датчики, автоматизированные системы управления, оборудование на производстве.

Ранее стало известно, что инженеры лабораторий Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ занимаются разработкой прототипа модема для сетей 6G. По словам разработчиков, сети нового поколения будут использовать сотовые вышки 5G. Вместе с тем пятое поколение предполагает переход к более высоким частотам (20, 60 и 90 ГГц).

В августе операторы начали тестировать в Москве новый стандарт связи 5G – до конца 2019 года сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково". Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что соглашения о развитии 5G подписаны со всеми представителями "большой четверки" (МТС, Билайн, Мегафон, Tele2). Новая сеть обеспечит еще более высокие скорость передачи данных и пропускную способность.

