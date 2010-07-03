Крупнейшие российские компании объединятся для развития 5G в стране

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Компании МТС и Вымпелком присоединятся к совместному предприятию Ростелекома и Мегафона для дальнейшего развития высокоскоростной связи формата 5G в России. Это стало известно из сообщения РИА Новости, в котором агентство ссылается на слова президента РТК Михаила Осеевского.

"Да, там подписаны соглашения о том, что все четыре оператора будут действовать вместе", – заявил Осеевский.

В феврале Ростелеком и Мегафон договорились о совместных разработках в сфере развития 5G. Компании приглашали и других участников, но ответа не последовало.

"Работа идет. Просто для кого-то проще сразу, для нас с Мегафоном, а вот, например, для Вымпелкома требуется довольное серьезное согласование юридическое", – подчеркнул президент РТК.

Ранее в столице приступили к тестированию 5G. Сообщалось, что современная сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково" до конца нынешнего года.