Крупнейшие российские компании объединятся для развития 5G в стране

Компании МТС и Вымпелком присоединятся к совместному предприятию Ростелекома и Мегафона для дальнейшего развития высокоскоростной связи формата 5G в России. Это стало известно из сообщения РИА Новости, в котором агентство ссылается на слова президента РТК Михаила Осеевского.
"Да, там подписаны соглашения о том, что все четыре оператора будут действовать вместе", – заявил Осеевский.
В феврале Ростелеком и Мегафон договорились о совместных разработках в сфере развития 5G. Компании приглашали и других участников, но ответа не последовало.
"Работа идет. Просто для кого-то проще сразу, для нас с Мегафоном, а вот, например, для Вымпелкома требуется довольное серьезное согласование юридическое", – подчеркнул президент РТК.
Ранее в столице приступили к тестированию 5G. Сообщалось, что современная сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково" до конца нынешнего года.
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