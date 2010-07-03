Роскачество оценило мобильные приложения операторов связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юля Иванко

Роскачество проверило самые популярные мобильные приложения крупных сотовых операторов в российском сегменте магазинов Google Play и AppStore. Их оценивали по таким критериям, как функциональность, безопасность, удобство пользования, производительность и надежность, отмечается на сайте ведомства.

Эксперты протестировали 18 приложений – по девять для iOS и для Android – операторов МТС, Мегафон, Вымпелком, Tele2, Yota, СберМобайл, Тинькофф Мобайл, Ростелеком и Danycom. Для этого сотрудники Центра цифровой экспертизы оформили на себя по SIM-карте каждого из операторов, а затем подключили небезлимитные тарифы с пакетом интернет-трафика, звонков и SMS-сообщений.

Качественными оказались все протестированные приложения. Как выяснилось в ходе проверки, они поддерживают необходимые функции и отвечают базовым требованиям удобства и безопасности. 16 из 18 приложений преодолели отметку в четыре балла, сказано в сообщении Роскачества.

В частности, специалисты проверили, насколько удобно управлять тарифным планом в приложениях мобильных операторов, например сменить его или установить персональные настройки. Все приложения, за исключением Мой Danycom, получили максимальный балл – 5 из 5. При этом по функциональности лидируют приложения Мой МТС, Тинькофф Мобайл и Мой Ростелеком.

На платформе iOS самыми удобными эксперты признали приложения СберМобайл и Тинькофф Мобайл, а на Android – Тинькофф Мобайл и СберМобайл. Все участники проверки также подтвердили свою безопасность. Эксперты пришли к выводу, что приложения не включают вредоносного ПО, надежны для передачи и хранения данных.

Согласно результатам исследования, приложения семи из девяти мобильных операторов получили больше 4,5 балла, доказав, что они отвечают повышенным требованиям к качеству мобильного ПО данной категории.

Ранее специалисты Роскачества посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках, чтобы не стать жертвой киберпреступников. Тогда, пояснили в Роскачестве, даже подключившись к компьютеру, хакер не увидит и не услышит пользователя. Кроме того, как напомнили эксперты, "шпионить" могут и вполне безобидные приложения на смартфоне, такие как мессенджер или фонарик. В связи с этим россиянам посоветовали выключать гаджеты во время важной приватной беседы.