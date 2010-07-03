Роскачество оценило антивирусные программы для компьютеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT оценило антивирусные программы для компьютеров. Результаты проверки опубликованы на сайте ведомства.

По мнению специалистов, встроенные антивирусные программы для устройств на Mac и Windows оказались менее эффективны, чем антивирусы сторонних производителей. В ходе исследования эксперты оценили работу антивирусов, проверили удобство в работе, а также создали рейтинг лучших антивирусов для операционных систем.

Специалисты отмечают, что встроенная защита на ноутбуке macOS оценивается по всем параметрам ниже среднего и расположена в рейтинге на последнем месте. По результатам исследования, антивирус не смог справиться почти ни с одним вирусом. При этом установленная по умолчанию программа Windows показала себя лучше. В тесте она смогла остановить все вирусы-вымогатели.

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский отметил, что одними из самых опасных вирусов считаются трояны, программы-шифровальщики и программы-шпионы. Подобные вирусы могут привести к потере личных и платежных данных, а также полной потере работоспособности компьютера.

Эксперты проводили исследование на протяжении 2018 года. В течение года собирались свежие версии вредоносных программ из разных частей мира, которые находились в интернете на тот период времени.

Для тестирования эксперты выбрали 35 программ 19 производителей. Из них 10 были выбраны для оперативной системы МасOS, и 25 – для Windows. Каждый антивирус проходил проверку по 365 показателям. Каждая программа исследовалась на способность бороться с разными видами вирусов.

