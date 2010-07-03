Роскачество оценило антивирусные программы для компьютеров

10:34
10:34
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT оценило антивирусные программы для компьютеров. Результаты проверки опубликованы на сайте ведомства.
По мнению специалистов, встроенные антивирусные программы для устройств на Mac и Windows оказались менее эффективны, чем антивирусы сторонних производителей. В ходе исследования эксперты оценили работу антивирусов, проверили удобство в работе, а также создали рейтинг лучших антивирусов для операционных систем.
Специалисты отмечают, что встроенная защита на ноутбуке macOS оценивается по всем параметрам ниже среднего и расположена в рейтинге на последнем месте. По результатам исследования, антивирус не смог справиться почти ни с одним вирусом. При этом установленная по умолчанию программа Windows показала себя лучше. В тесте она смогла остановить все вирусы-вымогатели.
Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский отметил, что одними из самых опасных вирусов считаются трояны, программы-шифровальщики и программы-шпионы. Подобные вирусы могут привести к потере личных и платежных данных, а также полной потере работоспособности компьютера.
Эксперты проводили исследование на протяжении 2018 года. В течение года собирались свежие версии вредоносных программ из разных частей мира, которые находились в интернете на тот период времени.
Для тестирования эксперты выбрали 35 программ 19 производителей. Из них 10 были выбраны для оперативной системы МасOS, и 25 – для Windows. Каждый антивирус проходил проверку по 365 показателям. Каждая программа исследовалась на способность бороться с разными видами вирусов.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: