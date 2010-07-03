Интернет-омбудсмен оценил идею установки российского софта на смартфоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций собирается обязать производителей устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты, которые экспортируются в России. Ведомство подготовило соответствующий законопроект.

"Я поддерживаю идею. Не имеет значения, насколько качественными будут отечественные приложения. Это требование, предъявляемое российским законодательством. Вас же не удивляет, когда при покупке телевизора на нем установлен русский язык. Это удобно для потребителя, кроме того, русский язык является государственным. В отношении приложений для смартфонов и планшетов – все ровно то же самое. Главное, чтобы приложения были полезными и нужными", – сказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в разговоре с ИА "НСН".

Единственный вопрос заключается в том, как будут формироваться критерии, которые должен выполнять производитель при сертификации и экспорте продукции со своих заводов, отметил Мариничев.

Ранее ФАС подготовила поправки к закону о связи. Поправки обязывают производителей смартфонов, планшетов, ноутбуков и компьютеров предустанавливать на них отечественные программы (браузер, антивирус, навигатор, мессенджер).

Инициативу поддержали Mail.ru Group, МТС, Мегафон, Лаборатория Касперского, "Руссофт". Против высказались Ассоциация торговых компаний и товаропотребителей электробытовой и компьютерной техники. В нее входят компании Apple, Samsung, Huawei, Google, Philips и другие.

