Производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения

Минкомсвязи РФ вернулось к идее обязать производителей предустанавливать отечественное ПО на продаваемые в России смартфоны и планшеты. Об этом пишут "Ведомости".
Согласно проекту поправок в закон о связи, производители гаджетов будут обязаны поставлять в Россию только смартфоны, на которых уже установлены приложения от российских разработчиков: карты от "Яндекса", приложение соцсети "ВКонтакте", антивирус от "Лаборатории Касперского".
Как отмечает издание, такие поправки радикально изменят рынок мобильных приложений, предоставив отечественным разработчикам автоматический доступ ко всем смартфонам и планшетам, которые продают в стране. В документе Минкомсвязи не уточняется, сколько и какие российские приложения могут стать обязательными.
По данным газеты, в ближайшие дни законопроект планируют обнародовать для публичного обсуждения.
В середине июня Роскачество обновило список лучших смартфонов. В топ вышли Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. Эксперты оценивали качество фото- и видеосъемки, производительность устройств, качество прослушивания музыки, удобство использования и прочность.
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