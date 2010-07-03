Роскачество обновило список лучших смартфонов

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В Роскачестве представили обновленный рейтинг смартфонов. Эксперты оценили качество фото- и видеосъемки, производительность устройств, качество прослушивания музыки, удобство использования и прочность.

В топ-3 вышли Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В рейтинг также попали две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 – на шестую, девятую и десятую.

"Нередко рейтинги смартфонов различаются всего на долю сотых. Однако один из них может находиться в топе, а другой - отставать от лидеров на 30 позиций. Поэтому рекомендуем не сбрасывать со счетов модели, которые находятся вне десятки лучших", – говорится в сообщении.

Ранее эксперты составили рейтинг лучших смартфонов 2018 года. В топ-5 попали такие модели, как iPhone XS Max, Google Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note 9. В числе основных достоинств iPhone XS Max специалисты назвали водонепроницаемость, качество фотографий и видеозаписей, а также размер и разрешение экрана. Главный недостаток гаджета, по мнению экспертов, – его высокая цена.

В Роскачестве также дали рекомендации по подбору надежного пароля к интернет-аккаунтам. По словам специалистов, он должен состоять минимум из восьми цифр, букв и различных символов. Стоит задуматься о смене пароля, если он содержит личные данные, например, имя или фамилию, дату рождения. Ненадежными считаются комбинации password, 1234567, qwerty или 1q2w3e4r5t6y.



В первом квартале 2019 года средний чек на телефоны составил 16,3 тысячи рублей. Этот показатель выше на 7 процентов, чем годом ранее. При этом люди все чаще приобретают дорогие модели за 60-70 тысяч рублей в кредит.

