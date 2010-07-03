В Роскачестве рассказали, как придумать самый надежный пароль

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В Роскачестве дали рекомендации по подбору надежного пароля к интернет-аккаунтам. По словам специалистов, он должен состоять минимум из восьми цифр, букв и различных символов.

Стоит задуматься о смене пароля, если он содержит личные данные, например, имя или фамилию, дату рождения. Ненадежными считаются комбинации password, 1234567, qwerty или 1q2w3e4r5t6y, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Вспомните слова своей любимой песни, которые вы знаете наизусть, и запишите первые буквы одного из куплетов или припева. Замените буквы ударных слов на заглавные и добавьте несколько произвольных цифр. Сложный пароль готов! Аналогичным образом можно поступить с любимыми стихами или цитатами", – рекомендовали эксперты.

Ранее аналитики американской компании SplashData опубликовали рейтинг самых неудачных и при этом популярных паролей. Лидером списка стал примитивный "123456". На второй строчке разместился password. В десятку самых плохих паролей попали уже ставшие привычными "123456789", "12345678", "12345", "111111", "1234567", а также sunshine, qwerty и iloveyou.

В Генпрокуратуре РФ составили портрет типичного хакера. Это мужчина в возрасте 30-35 лет. При этом он отнюдь не является компьютерным гением, а просто каким-то образом получил программу для взлома компьютеров или смартфонов.

