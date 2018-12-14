Взломать "Дональда": названы 25 худших паролей для защиты

14 декабря, 12:31
Фото: depositphotos/dedivan1923
Аналитики американской компании SplashData опубликовали рейтинг самых неудачных и при этом популярных паролей.
Лидером рейтинга в пятый раз стал примитивный "123456". По словам экспертов, многие продолжают использовать его, несмотря на предупреждения. На второй строчке разместился пароль password, который по степени надежности недалеко ушел от первого.
В десятку самых плохих паролей попали уже ставшие привычными "123456789", "12345678", "12345", "111111", "1234567", а также sunshine, qwerty и iloveyou. Есть в списке и пароли-новички. Среди них – donald, который, как считают аналитики, содержит отсылку к имени президента США. Этот пароль занял 23-е место в рейтинге, составленном SplashData.
К новичкам относятся и aa123456 и password1, для взлома которых хакерам потребуется на полсекунды больше, чем для прежних "123456" и password, с иронией отметили специалисты.
Как пояснил глава компании SplashData, Морган Слейн, рейтинг худших паролей составили на основе информации интернет-пользователей, которая оказалась в открытом доступе после хакерских атак. Речь идет о базах с логинами и паролями, которые киберпреступники публикуют в Сети, уточнил Слейн. "Практика показывает, что люди не учатся на ошибках – слабые пароли, которые присутствуют в любом словаре для брутфорса, продолжают использоваться очень активно, что, конечно же, печально", – подчеркнул Слейн.
Ранее в Генпрокуратуре РФ составили портрет типичного российского хакера. Это мужчина в возрасте 30–35 лет. При этом он отнюдь не является компьютерным гением человек, а просто каким-то образом получил программу для взлома компьютеров или смартфонов, считают в ведомстве.
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