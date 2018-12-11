Составлен портрет типичного российского хакера

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Специалисты Генпрокуратуры РФ составили портрет типичного российского хакера. Как рассказал представитель надзорного ведомства Александр Куренной, это, как правило, молодой мужчина в возрасте 30-35 лет, не являющийся компьютерным гением.
"Вопреки расхожему мнению, это не гениальный хакер. Как правило, это человек, который каким-то образом получил программу, позволяющую взломать компьютер или смартфон", – сказал Куренной на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".
Он также отметил, что на сегодняшний день киберпреступления скорее технический вид преступности, чем интеллектуальный.
По словам Куренного, с начала года в России было совершено более 140 тысяч преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. При этом более 35 тысяч расследовано. Представитель ведомства добавил, что большая часть подобных преступлений расследуется по статье "Мошенничество". Но фактически такие нарушения закона связаны с неправомерным списанием денег с банковских счетов через интернет или посредством сотовой связи. Ответственность за эти преступления составляет до семи лет лишения свободы в случае нанесения крупного ущерба.
Как ранее сообщали в МВД, в 2018 году количество киберпреступлений в России выросло вдвое. При этом специалисты отметили, что рост числа зарегистрированных фактов правонарушений в цифровой среде объясняется не только развитием IT-технологий, проникновением их все в большее число сфер жизни, но и активизацией совместной работы правоохранительных органов с банковским сообществом, интернет-компаниями и операторами мобильной связи по фиксации и выявлению противоправных деяний.
По оценкам экспертов, в прошлом году во всем мире потери от кибератак составили около одного триллиона долларов. В России ущерб составил порядка 600 миллиардов рублей.
Согласно статистике, Россия вот уже десятилетие остается одним из лидеров в списке стран с самыми продвинутыми киберпреступниками. Эксперты уверены, что в ближайшие годы подобных случаев станет больше.
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