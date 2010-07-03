Эксперты назвали средний чек на покупку телефона в России

Спрос среди россиян на бюджетные модели телефонов падает – покупатели предпочитают покупать дорогие смартфоны. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные компаний.
В первом квартале 2019 года средний чек на телефоны составил 16,3 тысячи рублей, указывают в сети "Связной – Евросеть". Этот показатель выше на 7 процентов, чем годом ранее. При этом люди все чаще приобретают дорогие модели за 60-70 тысяч рублей в кредит.
В "М. Видео" сообщают, что бюджетные телефоны (стоимостью ниже 5 тысяч рублей) в общей структуре продаж заняли лишь 11,5 процента.
Ранее эксперты составили рейтинг лучших смартфонов 2018 года. В топ-5 попали такие модели, как iPhone XS Max, Google Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note 9. В числе основных достоинств iPhone XS Max специалисты назвали водонепроницаемость, качество фотографий и видеозаписей, а также размер и разрешение экрана. Главный недостаток гаджета, по мнению экспертов, – его высокая цена.
Рейтинг смартфонов 2018 года представило Роскачество. Специалисты ведомства совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) протестировали 25 брендов. В десятку лидеров вошли семь моделей Samsung, две модели Apple. Три верхние строчки заняли новые модели Samsung: Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e.
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