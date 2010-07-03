Роскачество обновило рейтинг смартфонов

Роскачество составило новый рейтинг смартфонов. Специалисты ведомства, совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT), дополнительно протестировали 25 брендов. Результаты исследования опубликованы на сайте Роскачества.
Гаджеты проверили по таким параметрам, как характеристики фото и видео, качество связи при звонках, эргономика, навигация, работа интернета. Помимо этого, эксперты уделили внимание анализу физических данных смартфонов − их прочности, защите от влаги.
Все выбранные модели протестировали по 229 параметрам безопасности и качества. Как уточнили в ведомстве, механическую прочность гаджетов проверили, многократно снимая аккумулятор, а затем устанавливая его обратно. А чтобы определить устойчивость дисплеев, использовали специальных роботов, царапавших стеклянные поверхности. В ходе испытаний смартфонам пришлось несладко: их били, роняли и обливали водой.
Так как у гаджетов постоянно появляются новые функции, методы Роскачества также не стоят на месте. Специалисты ведомства начали проводить тесты, связанные, например, с разблокировкой смартфона. Чтобы проверить, как работает распознавание лица и скан по радужной оболочке глаза, эксперты попробовали "обмануть" гаджет, поместив его в нестандартные условия: против солнца, в темноте, когда человек в очках.
В десятку лидеров, по версии Роскачества, вошли семь моделей Samsung, две модели Apple. При этом главным сюрпризом нового рейтинга стала смена первой тройки. Три верхние строчки заняли новые модели Samsung: Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e. Лидеры прошлого рейтинга, составленного в начале марта, соответственно опустились вниз на три пункта. Это − Samsung Galaxy Note 9, Apple iPhone XS Max и Apple iPhone XS. В топ-10 Роскачество также включило еще три модели Samsung: Galaxy S9, Galaxy S9+ и Galaxy S8. Замыкает список Huawei Mate 20 Pro.
Ранее сообщалось, что эксперты Роскачества проверят на функциональность и безопасность приложения для заказа такси. В частности, они будут искать недостатки, которые могут привести к утечке данных пользователей. Результаты проверки обещали опубликовать осенью.
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