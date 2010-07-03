Приложения для заказа такси проверят на безопасность

Эксперты Роскачества проверят приложения для заказа такси на безопасность, сообщает сайт ведомства.
Специалисты поищут недостатки, которые могут привести к утечке данных пользователей. В ходе исследования они поймут, насколько функциональны, удобны и безопасны такие сервисы для потребителей. Результаты обнародуют осенью 2019 года.
Вместе с тем Роскачество начнет разработку стандарта качества услуг такси. Параллельно эксперты будут следить за соблюдением требований.
"Исследование Роскачества расскажет потребителям, кто из агрегаторов несет ответственность за жизнь и здоровье своих пассажиров, а кто – нет. В стандарте агрегаторам будут предъявлены соответствующие требования", – сказано в материале.
Среди уже существующих рекомендаций от Роскачества есть совет не идти навстречу таксистам, которые просят пассажира отменить заказ и оплатить поездку напрямую водителю. Это поможет избежать непредвиденного списания денег.
Пассажирам напомнили, что водитель может отказать в поездке, если клиент пьян или неопрятен. У шофера есть право отказать родителям маленьких детей, если в машине нет специального кресла.
Еще одним весомым поводом может стать угроза безопасности водителя. В остальных случаях пассажир вправе потребовать неустойку в размере 20% платы либо предоставления другого автомобиля.
В Роскачестве предупредили, что у приложений может хромать защита данных. Поэтому лучше выбирать только известные и проверенные агрегаторы.
Ранее столичный Дептранс поддержал идею ввести гарантированную зарплату водителям такси. В ведомстве считают, что это повысит престиж профессии водителей такси и позитивно скажется на сокращении ДТП с автомобилями такси.
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