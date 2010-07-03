Дептранс поддержал идею ввести гарантированную зарплату водителям такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Департамент транспорта Москвы поддерживает возможность введения интернет-агрегаторами такси гарантированной зарплаты водителям, сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

В ведомстве считают, что это повысит престиж профессии водителей такси и позитивно скажется на сокращении ДТП с автомобилями такси.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Яндекс.Такси" может ввести гарантированный доход для водителей. Зарплату могут привязать к количеству выполненных заказов или времени работы.

В 2022 году в Москве могут появиться беспилотные такси. Уже сейчас "Яндекс" запустил свои беспилотники в Иннополисе и "Сколково".

Ожидается, что стоимость поездки на беспилотнике будет минимум на 25% ниже, чем на обычном такси. При этом клиентам не придется оплачивать услугу виртуального водителя.

Вызвать беспилотное такси можно будет с помощью приложения, разработкой которого занимаются специалисты рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы. Эксперты отмечают, что каждый пятый пассажир такси не против побеседовать с водителем. Благодаря новым технологиям, искусственный интеллект сможет поддержать разговор на любую тему. Более того, при каждой новой поездке можно будет вернуться к прошлому диалогу. Для этого нужно будет зарегистрироваться в приложении через соцсети.