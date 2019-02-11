Приложение для вызова беспилотного такси появится в России

Вызвать беспилотное такси с виртуальным водителем можно будет с помощью приложения, разработкой которого занимаются специалисты рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "Автонета" Ярослава Федосеева.
Эксперты отмечают, что каждый пятый пассажир такси не против побеседовать с водителем. Благодаря новым технологиям, искусственный интеллект сможет поддержать разговор на любую тему. Более того, при каждой новой поездке можно будет вернуться к прошлому диалогу. Для этого нужно будет зарегистрироваться в приложении через соцсети.
"Виртуальный таксист будет знать увлечения, посещения мест, сможет даже философствовать, говорить о футболе, литературе и обсуждать только те темы, которые интересны пассажиру", – уточнил Федосеев.
Ожидается, что стоимость поездки на беспилотнике будет ниже, чем на обычном такси, минимум на 25%. При этом клиентам не придется оплачивать услугу виртуального водителя.
Сейчас приложение, название которого не разглашается, проходит эскизное проектирование.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в Москве могут появиться беспилотные такси. Уже сейчас "Яндекс" запустил свои беспилотники в Иннополисе и "Сколково".
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