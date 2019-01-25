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14:32

Беспилотные такси могут появиться в Москве в 2022 году

транспорт технологии авто

14:32

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Беспилотные такси могут появиться в столице через три–семь лет, заявил РИА Новости операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, в этом вопросе многое зависит как от технологического прогресса и успеха испытаний, так и от качества дорожной разметки и погодных условий.

Как рассказал финдиректор "Яндекса", компания уже запустила свои беспилотники в Иннополисе и "Сколково". "Помимо этого у нас есть десятки штук, которые ездят в Москве на специальных полигонах, тестируются, обучаются, развиваются и так далее", – отметил Абовский.

Он пояснил, что управление беспилотных такси основано на искусственном интеллекте, который "нужно обучать постоянно, показывать новые ситуации и реакции на них". Представитель компании пообещал и дальше развивать это направление, постепенно наращивая число беспилотников. Абовский уточнил, что через "три–пять–семь лет" беспилотники должны появиться на московских улица в рамках сервиса "Яндекс.Такси".

При этом Абовский не рискнул называть более точные сроки. Он напомнил, что беспилотник "Яндекса" уже ездил по улицам Лас-Вегаса с испытателем на пассажирском сиденье. Однако топ-менеджер перечислил и ряд ограничений, с которыми приходится считаться. Среди них – погодные условия, плохая разметка. "Тем не менее, прогресс есть", – подытожил Абовский.

"Яндекс" уже получил разрешения на тестирование собственных беспилотных автомобилей в России, США и Израиле.

В конце 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о начале эксперимента с беспилотным транспортом на дорогах Москвы и Татарстана. Глава кабмина напомнил, что похожие проекты уже реализуются за рубежом.

транспорт технологии авто

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