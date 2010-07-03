Эксперт объяснил ситуацию с Google и Huawei

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Решение Google приостановить сотрудничество с Huawei прокомментировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

В беседе с RT он подчеркнул, что "американский бизнес немедленно и максимально полно выполняет все политические рекомендации". По словам эксперта, хотя в США бизнес имеет "возможности лоббирования", он никогда не возражает публично против политических решений властей. "Если США объявили экономическую и торговую войну Китаю, безусловно, что все компании будут в этом участвовать", – пояснил Брутер.

Как считает эксперт, в Вашингтоне торговое противостояние с Китаем рассматривают как длительный процесс, а разрыв сотрудничества Google и Huawei – лишь "один из эпизодов этой войны". Говоря о возможных ответных шагах со стороны Китая, Брутер отметил, что сейчас "Пекин был готов идти на серьезные уступки", хотя и "имеет в своем распоряжении серьезные ответные меры". Если они все же будут предприняты, "мировая торговля пройдет много точек невозврата", добавил аналитик.

Ранее СМИ сообщили, что корпорация Google прекращает сотрудничество с Huawei. Как следствие, у Huawei не будет доступа к обновлениям операционной системы Android, а новые смартфоны китайской компании будут продавать за пределами КНР без таких сервисов Google, как Play Market, Chrome, Gmail, YouTube, карты. Отмечалось, что материнская компания Google – Alphabet Inc. – приостанавливает сотрудничество с Huawei из-за того, что американские власти приняли решение внести китайскую компанию в черный список.