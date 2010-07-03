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Корпорация Google прекращает сотрудничество с Huawei. Об этом сообщает агентство Reuters.

У китайской компании больше не будет доступа к обновлениям операционной системы Android. Кроме того, новые смартфоны Huawei будут продаваться за пределами Китая без сервисов Google, включая Play Market, Chrome, Gmail, YouTube и карты.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ для защиты информационной инфраструктуры своей страны от иностранных угроз. В соответствии с этим указом компания Huawei была внесена в черный список Минторга США.

