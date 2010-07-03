Трамп объявил режим ЧС для защиты информационных технологий

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Заявив об угрозе шпионажа для информационных технологий США, Дональд Трамп подписал указ, который вводит режим "национального ЧП", передает РИА Новости.

Американский лидер поручил министру торговли запрещать сделки, которые создают риск для национальной безопасности США, и призвал уравновесить открытость инвестициям с нацбезопасностью.

В уведомлении Трампа конгрессу говорится, что "иностранные противники" пытаются совершать злонамеренные действия в киберпространстве, включая экономический и промышленный шпионаж в США. Они все больше создают и используют уязвимости в информационных технологиях, с помощью которых хранится огромный объем секретной информации.

Новый закон призван защитить США от "иностранных противников", которые посягают на национальные информационные технологии.

Ранее Трамп объявил, что другие страны могут избежать пошлин в том случае, если начнут производить товары на территории США.

"Производите свои товары в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто", – написал американский лидер на своей странице в микроблоге Twitter.