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За последний год россияне стали чаще сталкиваться с угрозами информационной безопасности. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ, передает RT.

В 2019 году на спам пожаловались 54% россиян, в 2018 году этот показатель составлял 49%. Навязчивая реклама беспокоит 44% респондентов, что на 12% превышает прошлогодние цифры.

Со взломом аккаунта в соцсети, а также почтового ящика и электронного кошелька столкнулись 32% респондентов. 24% опрошенных пожаловались на то, что они все больше сталкиваются с блокировкой компьютера вирусами.

Ростом числа недостоверных или заведомо ложных сведений в сети (fake news) недовольны 22% опрошенных. Выросла доля россиян, считающих, что их личные данные в интернете не защищены.

В апреле выяснилось, что около 23 миллионов интернет-пользователей используют пароль "123456" для защиты аккаунтов. На втором месте идет комбинация "123456789", которую выбрали 7,7 миллиона человек. Третьим по популярности стал шифр "qwerty" (3,8), четвертым – "password" (3,6), пятым – "1111111" (3,1).

В Москве последнее время тоже участились попытки взлома информационных систем. В связи с этим в столице в 2020 году должен появиться центр информационной безопасности.Некоторые его функции отработали во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.