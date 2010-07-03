Около 23 млн аккаунтов оказались защищены паролем "123456"

Национальный центр кибербезопасности Великобритании составил список самых небезопасных паролей.
Оказалось, что для защиты аккаунтов около 23 миллионов интернет-пользователей используют пароль "123456". На втором месте идет комбинация "123456789", корую выбрали 7,7 миллиона пользователей.
Третьим стал шифр "qwerty" (3,8), четвертым – password (3,6), пятым – 1111111 (3,1). Также многие пользователи выбирают в качестве пароля свои имена, названия футбольных клубов и музыкальных групп.
Для определения уязвимых комбинаций специалисты провели анализ публичных баз данных. В них содержалась информация о 100 тысячах паролей, которые были использованы киберпреступниками при взломе чужих учетных записей.
"Лаборатория Касперского" ранее обнаружила уязвимости в программном обеспечении для бионических протезов. Выяснилось, что в устройстве применяется незащищенное http-соединение, а вводимые данные проверяются недостаточно тщательно.
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