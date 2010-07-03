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20:03

Хакеры пригрозили британским властям после ареста Ассанжа

общество за рубежом

20:03

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Фото: ТАСС/Лиходеев Семен

Хакерская группировка Anonymous потребовала от правительства Великобритании освободить арестованного основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает "Интерфакс".

"Отпустите Ассанжа, или поплатитесь! Пришло время нам объединиться, настало время встать и бороться!", – говорится в обращении на официальном сайте группы.

Хакеры назвали Ассанжа журналистом, который говорит правду и разоблачает коррупцию. Участники группы призвали британцев выйти на улицы, аналогично "желтым жилетам", и бороться за освобождение Ассанжа.

С 2012 года Ассанж жил в посольстве Эквадора в британской столице. Он попросил убежища, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании.

11 апреля австралийского журналиста задержали по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за неявку в суд.

Рассматривать дело Ассанжа продолжат в Королевском суде 12 июня. По словам судьи, до этой даты он будет под арестом. Следующие слушания пройдут 2 мая.

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общество за рубежом

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