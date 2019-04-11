Британская полиция заявила об аресте Ассанжа

Фото: ruptly.tv

Австралийского журналиста Джулиана Ассанжа задержали в Лондоне, сообщает Скотленд-Ярд. Сейчас основатель скандального сайта Wikileaks находится в полицейском участке, передает РИА Новости.

Его арестовали в посольстве Эквадора по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде. Ассанж пробудет в полицейском участке в центре Лондона до появления в суде.

Ранее Эквадор принял решение отказать Ассанжу в убежище. Его выдворили из здания посольства страны в Лондоне, где он скрывался от властей США семь лет.

Отмечается, что Эквадор принял суверенное решение отказать в дипломатическом убежище журналисту за неоднократные нарушения положений международных конвенций.

Видеоагентство Ruptly вело трансляцию от здания дипломатического представительства. На кадрах видно, как Ассанжа выводят из здания посольства и сажают в полицейский фургон.

Wikileaks назвала отказ в предоставлении убежища своему основателю нарушением международного права со стороны Эквадора.

"Эквадор незаконно прекратил предоставление политического убежища Ассанжу в нарушение международного права. Он был арестован британской полицией внутри эквадорского посольства несколько минут назад", – говорится в заявлении организации в Twitter.

В свою очередь, президент Эквадора Ленин Морено заявил, что получил гарантии от Британии, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему может грозить смертная казнь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала арест основателя Wikileaks. По ее словам, рука "демократии" сжимает горло свободе".

Ранее американские власти предъявили обвинения Джулиану Ассанжу. Как пишет Washington Post, в Минюсте США не планировали придавать огласке информацию об обвинениях против основателя WikiLeaks. Однако эти сведения, державшиеся в секрете, намеренно раскрыл один из помощников прокурора.

В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Главным опасением основателя WikiLeaks было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые обвинения Ассанж отвергает и называет их политически мотивированными.