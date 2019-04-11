За что арестовали Джулиана Ассанжа

В четверг, 11 апреля, полиция Великобритании арестовала Джулиана Ассанжа, основателя сайта WikiLeaks. С 2012 года журналист скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне от уголовного преследования. Скотланд-Ярд сообщил, что Ассанжа арестовали после отказа Эквадора в предоставлении ему убежища, а также по запросу властей США, в соответствии с ордером на экстрадицию. Вспоминаем, кто такой Джулиан Ассанж и какая судьба может его ждать после задержания.



Фото: ТАСС/PA Photos

WikiLeaks

Джулиан Ассанж родился в 1971 году в Австралии. С 16 лет он увлекся программированием. А в 20 лет его вместе с соучастниками арестовали за взлом центрального сервера канадской телекоммуникационной компании Nortel Networks. Правда, тогда Ассанж отделался только штрафом, так как компании был причинен незначительный ущерб.

В 2006 году Ассанж основал сайт WikiLeaks. За последующие годы на сайте появились сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии разных стран, включая США. Так, Ассанж обнародовал около 100 тысяч секретных документов о ходе войны в Афганистане, а также десятки тысяч документов о войне в Ираке. Одной из самых громких публикаций WikiLeaks стали два видеоматериала воздушной операции ВВС США в Багдаде, из-за которой погибли более 10 мирных жителей. Это вызвало большой резонанс в обществе и фактически сделало имя WikiLeaks как одному из главных разоблачительных ресурсов. Разумеется, после публикации подобных сведений не мог не разразиться международный скандал.

До 2010 года журналист проживал на территории США. Однако когда им заинтересовались американские власти, перебрался в Швецию в августе того же года. Но и там ему не нашлось убежища. В том же месяце в скандинавском королевстве началось следствие против Ассанжа по заявлению двух местных женщин – 25 и 35 лет. Они сообщили полиции, что журналист якобы их изнасиловал. Сам Ассанж заявил, что не совершал подобных преступлений, и все контакты проходили по взаимному согласию.

Мужчину допросили сразу же, а через несколько дней предварительное расследование против Ассанжа было прекращено. Однако затем расследование вновь возобновили. Опасаясь преследований, журналист перебрался в Лондон. Однако после того, как его объявил в международный розыск Интерпол, британская полиция арестовала основателя WikiLeaks.

Семь лет Эквадора

Правда, вскоре британский суд освободил Ассанжа под залог. После этого журналист ожидал решения о своей экстрадиции в Швецию под подпиской о невыезде. В 2011 году Британский суд принял решение об экстрадиции мужчины. В течение следующих месяцев Ассанж тщетно пытался оспорить это решение в других судах страны. Наконец, когда в июне 2012 Верховный суд Великобритании оставил в силе решения всех предыдущих инстанций, журналист укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Он также попросил у латиноамериканской страны политического убежища.

Как оказалось, сам Ассанж опасался не столько уголовного преследования в Швеции, сколько вероятности, что скандинавское королевство передаст его властям США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Правда, тогда американские власти открыто не говорили, обвиняют ли журналиста в чем-либо.

В июле 2012 года, уже находясь в посольстве Эквадора, Ассанж объявил, что Wikileaks опубликует около 2,4 миллиона документов, связанных с конфликтом в Сирии. А через год на сайте появились ссылки на скачивание файлов объемом более 400 гигабайт, однако они защищены ключом, который проект обещает обнародовать в случае причинения вреда кому-либо из ключевых фигур организации, в частности, Ассанжу.

В августе 2015 года прокуратура Швеции заявила, что снимает с Ассанжа большую часть пунктов обвинения из-за истечения срока давности. В нынешнем виде по делу об изнасиловании его могут привлечь к ответственности до 17 августа 2020 года. Адвокаты журналиста в ответ объявили, что обвинения против их клиента носят заказной и политизированный характер, поскольку он своей деятельностью в WikiLeaks навлек на себя гнев многих государств, особенно США.

В конце 2015 года Швеция и Эквадор заключили договор по правовому содействию, который позволяет допросить укрывающегося на территории посольства латиноамериканской страны Ассанжа. В ноябре 2016 года журналиста допросили, однако подробности не разглашались.

Тем не менее 19 мая 2017 года прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа. Но британская полиция опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае, если журналист покинет здание посольства, его снова арестуют. А все потому, что в стране по-прежнему действует ордер 2012 года, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как Ассанж отказался подчиниться решению Верховного суда Великобритании об экстрадиции.

То и дело появлялась информация о возможном возбуждении против него уголовных дел в США. В конце марта 2018 года правительство латиноамериканской страны лишило журналиста связи с внешним миром. По мнению властей, поведение Ассанжа и сообщения в социальных сетях ставят под угрозу добрые отношения страны с Великобританией, странами ЕС и другими государствами мира. 2 апреля 2019 года президент Эквадора Ленин Морено заявил, что его страна защищает жизнь Джулиана Ассанжа, хотя он и нарушает предписанные ему правила поведения на территории посольства.

5 апреля 2019 года на сайте WikiLeaks появилась информация о том, что власти Эквадора уже якобы договорились с британской стороной об аресте Ассанжа. Со ссылкой на высокопоставленного источника в Эквадоре сайт сообщил, что его основателя выдворят из посольства в ближайшие "часы или дни".

Кричал и упирался при аресте

Наконец 11 апреля президент Эквадора заявил, что страна решила отказать Ассанжу в предоставлении убежища. Хотя еще в 2017 году он получил ее гражданство. При этом в Twitter главы Эквадора отмечено, что государство получило гарантии от Британии, что основатель WikiLeaks не будет экстрадирован в страну, где ему может грозить смертная казнь.

"Я потребовал от Великобритании гарантировать, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь. Британское правительство подтвердило это в письменной форме", – говорится в заявлении президента.

В интернете появилось видео задержания журналиста. Британские полицейские вошли в здание посольства латиноамериканской страны и буквально через силу вывели оттуда Ассанжа. Значительно постаревший для своих 47 лет и осунувшийся мужчина упирался изо всех сил и громко кричал. Очевидцам также бросился в глаза тот факт, что он отрастил длинные волосы и бороду, хотя раньше всегда появлялся на публике ухоженным и аккуратно бритым.

Согласно расшифровке Telegram-канала "СМИ_ли", Ассанж кричал полицейским и журналистам: "Вы не представляете, что будет! Мы должны восстать! Вы поплатитесь за это! Восстание грядет!"

Хотя сначала сообщалось, что полиция задержала Ассанжа из-за ордера 2012 года, вскоре стало известно, что Скотланд-Ярд подтвердил арест журналиста, в том числе по запросу властей США. А МИД Эквадора сообщил, что гражданство Ассанжа в латиноамериканской стране приостановлено.

Ассанжа доставили в здание суда, где его признали виновным в нарушении условий освобождения под залог и оставили под арестом. Но сам Ассанж это обвинение отверг. Следующие слушания по его делу пройдут 2 мая.

Вместе с тем Минюст США заявил, что в Штатах Ассанжа обвиняют в сговоре с информатором Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг) с целью взлома компьютеров Пентагона и получения доступа к секретной информации. В ведомстве также объявили, что Ассанжу грозит до пяти лет тюремного заключения. В ответ суд в Лондоне обязал США предоставить все документы по экстрадиции Ассанжа до 12 июня.

Срубил сук, на котором сидел?

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии, политолог Игорь Шатров в беседе с Москвой 24 связал отказ Эквадора от предоставления Ассанжу убежища с деятельностью WikiLeaks. Незадолго до этого сайт обнародовал документы о коррупционных делах, в которых якобы замешан нынешний президент латиноамериканской страны. При этом в МИД Эквадора сообщили, что одной из причин отказа в убежище стало состояние здоровья Ассанжа.

Шатров предположил, что Великобритания будет использовать журналиста как политический козырь в различных диалогах с американцами, при этом "есть вероятность", что Соединенное Королевство так и не экстрадирует журналиста в Штаты.



Игорь Шатров заместитель директора Национального института развития современной идеологии Все зависит от того, как Великобритания будет договариваться с США.

Эксперт также отметил, что если Великобритания дорожит отношениями с Эквадором, то не выдаст Ассанжа американской стороне, так как письменно пообещала латиноамериканскому президенту, что не будет экстрадировать журналиста в страну, "где ему могут грозить пытки или смертная казнь".

В свою очередь, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что, скорее всего, Ассанж в итоге окажется перед судом в США. Чтобы соблюсти обещания, данные Эквадору, "Великобритания выдаст журналиста Швеции, где нет смертной казни. А Швеция, не скованная никакими ограничениями, сможет передать основателя WikiLeaks США", – предположил он.

По его словам, хотя в данный момент Швеция закрыла дело и не имеет претензий к Ассанжу, страна может вновь начать уголовное преследование по пункту обвинения, срок давности которого истекает лишь в 2020 году.

Уже сейчас известно, что защита женщины, обвинившей Ассанжа в изнасиловании, собирается требовать возобновления следствия. "Мы намерены сделать все, чтобы прокуратура возобновила расследование, чтобы Ассанж был передан Швеции и предстал перед судом по обвинению в изнасиловании", – заявила адвокат предполагаемой потерпевшей. Однако прокуратура Швеции заявила, что пока не готова принять решение о возобновлении против Джулиана Ассанжа дела об изнасиловании.

По мнению специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, журналиста действительно могу передать американцам.



Мария Ярмуш специалист по гражданскому и международному праву Мы знаем, как США получают позитивные решения на экстрадицию граждан других государств просто обвиняя их в хакерстве. Это прецедент, который повторяется из года в год.

При этом Ярмуш предположила, что после экстрадиции в США Ассанжу могут предъявить и другие обвинения. "Следующее обвинение будет, вероятно, в причинении значительного ущерба США и раскрытии государственной тайны, а также в получении незаконного доступа к информации", – подчеркнула собеседница Москвы 24.