Эквадор отменил решение о выдаче Ассанжу гражданства страны

Основателю скандального сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу отказали в выдаче гражданства Эквадора. Его выдворили из здания посольства страны в Лондоне, где он скрывался от властей США семь лет.

"Решение о выдаче Ассанжу эквадорского гражданства приостановлено из-за различных нарушений (норм, связанных с условиями его нахождения на территории посольства республики в Великобритании)", – цитирует ТАСС министра иностранных дел южноамериканской республики Хосе Валенсию.

В четверг, 11 апреля, стало известно, что австралийского журналиста Джулиана Ассанжа задержали в Лондоне. Сейчас он доставлен в суд.

Ассанж жил в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. В Великобритании ему грозит уголовное преследование за нарушение условий освобождения под залог.

В США ему предъявили обвинения в связи с публикацией в интернете документов различных правительственных ведомств и служб. Кроме того, с 2015 года он обвиняется в сексуальных домогательствах в Швеции.

Новости о задержании прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России надеются на соблюдение прав основателя портала. В Госдуме отметили, что австралийский журналист по сути находился под арестом, но при этом не отбывал срок. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рука "демократии" сжимает горло свободе".

