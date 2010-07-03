Эквадор отменил решение о выдаче Ассанжу гражданства страны

Основателю скандального сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу отказали в выдаче гражданства Эквадора. Его выдворили из здания посольства страны в Лондоне, где он скрывался от властей США семь лет.
"Решение о выдаче Ассанжу эквадорского гражданства приостановлено из-за различных нарушений (норм, связанных с условиями его нахождения на территории посольства республики в Великобритании)", – цитирует ТАСС министра иностранных дел южноамериканской республики Хосе Валенсию.
В четверг, 11 апреля, стало известно, что австралийского журналиста Джулиана Ассанжа задержали в Лондоне. Сейчас он доставлен в суд.
Ассанж жил в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. В Великобритании ему грозит уголовное преследование за нарушение условий освобождения под залог.
В США ему предъявили обвинения в связи с публикацией в интернете документов различных правительственных ведомств и служб. Кроме того, с 2015 года он обвиняется в сексуальных домогательствах в Швеции.
Новости о задержании прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России надеются на соблюдение прав основателя портала. В Госдуме отметили, что австралийский журналист по сути находился под арестом, но при этом не отбывал срок. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рука "демократии" сжимает горло свободе".
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж взят под стражу в Лондоне
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