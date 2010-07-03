В Кремле надеются на соблюдение прав Ассанжа – Песков

Фото: ruptly.tv

В Кремле надеются на соблюдение прав основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого арестовали в Лондоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, предоставит ли Россия Ассанжу убежище, Песков указал на то, что журналиста арестовали в британской столице, поэтому сейчас прокомментировать не может.

"Мы, безусловно, надеемся, что все его права будут соблюдены", – цитирует его РИА Новости.

Ранее британская полиция арестовала австралийского журналиста в посольстве Эквадора по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

Эквадор принял решение отказать Ассанжу в убежище за неоднократные нарушения положений международных конвенций. Его выдворили из здания посольства страны в Лондоне, где он скрывался от властей США семь лет.

Видеоагентство Ruptly вело трансляцию от здания дипломатического представительства. На кадрах видно, как Ассанжа выводят из здания посольства и сажают в полицейский фургон.

Wikileaks назвала отказ в предоставлении убежища своему основателю нарушением международного права со стороны Эквадора. В свою очередь, президент Эквадора Ленин Морено заявил, что получил гарантии от Британии, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему может грозить смертная казнь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала арест основателя Wikileaks. По ее словам, рука "демократии" сжимает горло свободе".

Ранее американские власти предъявили обвинения Джулиану Ассанжу. Как пишет Washington Post, в Минюсте США не планировали придавать огласке информацию об обвинениях против основателя WikiLeaks. Однако эти сведения, державшиеся в секрете, намеренно раскрыл один из помощников прокурора.

В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании.

Главным опасением основателя WikiLeaks было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. В его публикациях в том числе говорилось о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. Все выдвинутые обвинения Ассанж отвергает и называет их политически мотивированными.