Задержание Ассанжа прокомментировали в Госдуме

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж много лет провел в замкнутом помещении. По мнению члена думского комитета по международным делам Антона Морозова, рано или поздно его должны были задержать, передает RT.

Парламентарий напомнил, что австралийский журналист по сути находился под арестом, но при этом не отбывал срок. "Тратит годы своей жизни на то, чтобы скрываться от полиции в посольстве Эквадора в Лондоне", – добавил Морозов.

Ассанжа задержали 11 апреля. Сейчас он находится в полицейском участке. Основателя WikiLeaks арестовали по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за неявку в суд.

До этого Ассанж скрывался от американских властей на протяжении семи лет. Когда его вывели из здания посольства Эквадора, Wikileaks сочла отказ в предоставлении убежища нарушением международного права.

В то же время эквадорский лидер Ленин Морено заявил, что получил гарантии от Британии. По его словам, Ассанжа не отправят в страну, где ему может грозить смертная казнь.

В 2012-м Ассанж попросил убежище в дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в изнасиловании.

Журналист боится, что из Швеции его депортируют в США, где его ждет либо долгий тюремный срок, любо смертная казнь. После задержания Ассанжа, его адвокат подтвердил эти опасения.