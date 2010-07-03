Адвокат Ассанжа подозревает, что его клиента могут выдать США

Адвокат австралийского журналиста Джулиана Ассанжа Пер Самуэльссон заявил, что его клиента могут выдать США.
"Может существовать тайная заявка на экстрадицию от американцев, или она может прийти сейчас. Мы узнаем в ближайшие дни. До сих пор Соединенные Штаты могли тайно разыгрывать свои карты, но больше они этого не могут", – сказал Самуэльссон в интервью телеканалу SVT.
Кроме того, прокуратура Швеции изучает вопрос о возобновлении расследования против Ассанжа по обвинению в изнасиловании, сообщает Svenska Dagbladet со ссылкой на представителя прокуратуры Карла Игланда.
"Мы изучаем этот вопрос и объявим о своем решении позже в течение дня", – заявил Игланд.
Основателя сайта Wikileaks задержали в Лондоне в четверг, 11 апреля. На данный момент он находится в полицейском участке. Его арестовали в посольстве Эквадора по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.
Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне от американских властей семь лет.
Видеоагентство Ruptly вело трансляцию от здания дипломатического представительства. На кадрах видно, как Ассанжа выводят из здания посольства и сажают в полицейский фургон.
Wikileaks назвала отказ в предоставлении убежища своему основателю нарушением международного права со стороны Эквадора.
В свою очередь, президент Эквадора Ленин Морено заявил, что получил гарантии от Британии, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему может грозить смертная казнь.
В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании.
Главным опасением основателя WikiLeaks было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые обвинения Ассанж отвергает и называет их политически мотивированными.
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