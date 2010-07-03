Адвокат Ассанжа подозревает, что его клиента могут выдать США

Фото: ruptly.tv

Адвокат австралийского журналиста Джулиана Ассанжа Пер Самуэльссон заявил, что его клиента могут выдать США.

"Может существовать тайная заявка на экстрадицию от американцев, или она может прийти сейчас. Мы узнаем в ближайшие дни. До сих пор Соединенные Штаты могли тайно разыгрывать свои карты, но больше они этого не могут", – сказал Самуэльссон в интервью телеканалу SVT.

Кроме того, прокуратура Швеции изучает вопрос о возобновлении расследования против Ассанжа по обвинению в изнасиловании, сообщает Svenska Dagbladet со ссылкой на представителя прокуратуры Карла Игланда.

"Мы изучаем этот вопрос и объявим о своем решении позже в течение дня", – заявил Игланд.

Основателя сайта Wikileaks задержали в Лондоне в четверг, 11 апреля. На данный момент он находится в полицейском участке. Его арестовали в посольстве Эквадора по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне от американских властей семь лет.

Видеоагентство Ruptly вело трансляцию от здания дипломатического представительства. На кадрах видно, как Ассанжа выводят из здания посольства и сажают в полицейский фургон.

Wikileaks назвала отказ в предоставлении убежища своему основателю нарушением международного права со стороны Эквадора.

В свою очередь, президент Эквадора Ленин Морено заявил, что получил гарантии от Британии, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему может грозить смертная казнь.

В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании.

Главным опасением основателя WikiLeaks было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые обвинения Ассанж отвергает и называет их политически мотивированными.