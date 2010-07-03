Появилось видео задержания Ассанжа

Фото: ruptly.tv

Появилась видеозапись задержания основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Его арестовали у посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года. Трансляцию от здания посольства вело видеоагентство Ruptly.

Ассанжа вывели из здания дипломатического представительства и посадили в полицейский фургон.



Ранее сообщалось, что Ассанжа арестовали в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде. Ассанж пробудет в полицейском участке в центре Лондона до появления в суде.

Эквадор до этого отказал Ассанжу в убежище за нарушения положений международных конвенций.

Журналист жил на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест. Ассанж опасается, что шведские власти депортируют его в США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.