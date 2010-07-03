Суд Лондона оставил Ассанжа под арестом

Лондонский суд оставил под арестом основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает РИА Новости.
Отмечается, что рассматривать дело Ассанжа продолжат в Королевском суде 12 июня. По словам судьи, до этой даты он будет под арестом. Следующие слушания пройдут 2 мая.
Австралийского журналиста задержали 11 апреля. Его сразу же отвезли в участок. Полицейские арестовали Ассанжа по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за неявку в суд.
Почти сразу адвокат Ассанжа заявил, что основателя Wikileaks могут отправить в Соединенные Штаты Америки.
Вскоре стало известно, что в США журналиста обвиняют в сговоре с целью компьютерного взлома.
С 2012 года Ассанж жил в посольстве Эквадора в британской столице. Он попросил убежища, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в изнасиловании.
Помимо этого, журналист боялся депортации в США. В этой стране Ассанжу, по его подозрениям, грозит длительное заключение или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые обвинения он отвергает, считая их политически мотивированными.
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