Ассанжа обвинили в сговоре с целью компьютерного взлома

Фото: ТАСС/ZUMA/Julian Paul Assange

В США основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа обвиняют по статье "Сговор с целью компьютерного взлома". Ему грозит до пяти лет тюрьмы, передает РИА Новости со ссылкой на американский Минюст.

Последние семь лет австралийский журналист жил в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил убежища, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в изнасиловании.

Кроме того, Ассанж боялся депортации в США, предполагая, что ему грозит длительное заключение или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые обвинения журналист отвергает и называет их политически мотивированными.

11 апреля Ассанжа задержали и доставили в полицейский участок. Почти сразу его адвокат заявил, что основателя Wikileaks могут отправить в Соединенные Штаты Америки.

Ассанжа арестовали по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за неявку в суд.

Вскоре после задержания Эквадор отменил решение о выдаче Ассанжу гражданства страны.

