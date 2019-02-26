Ахиллесова пята: Kaspersky нашел уязвимость в российских бионических протезах

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"Лаборатория Касперского" обнаружила уязвимости в программном обеспечении для бионических протезов российской компании Motorica. Выяснилось, что в устройстве применяется незащищенное http-соединение, а вводимые данные проверяются недостаточно тщательно.

"Из-за этих недочетов в случае кибератаки злоумышленники потенциально могут получить доступ к информации обо всех подключенных к облачной системе аккаунтах. Обладая такими данными, атакующие будут в состоянии удалять существующую или добавлять новую информацию, а также смогут подключать или блокировать пользователей, в том числе тех, которые обладают привилегированными правами администратора", – цитирует специалистов компании РИА Новости.

Отмечается, что о выявленных уязвимостях уже сообщили компании-производителю.

Ранее на Международном мобильном конгрессе в Барселоне эксперты предупредили о серьезной уязвимости "умных" домов. Специалисты сообщили, что проще всего хакерам взломать телевизоры с функцией Smart TV. Эксперты уверены, что в зоне риска находится 50% устройств. Также хакеры без проблем могут проникнуть в камеры видеонаблюдения, медиаплееры и даже принтеры.

Взломав один гаджет, злоумышленник сможет легко подключиться ко всем остальным. По словам специалистов, главный источник уязвимости большинства домашних устройств – недостаточно сложные пароли. Пароль должен состоять минимум из восьми символов и цифр, а также латинских заглавных и строчных букв. При этом использование многофакторной аутентификации исключит взлом практически на 100%.